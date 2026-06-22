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12. Yargı Paketi neleri kapsıyor?

12. Yargı Paketi neleri kapsıyor?
AK Parti uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. Yargı Paketi’ni Meclis’e sundu. Kanun teklifi 30 maddeden oluşuyor. Teklifin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'e sunulacak 12. Yargı Paketi ile ilgili konuştu.

Akbaşoğlu, idari mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtip "Davalardaki uyuşmazlıkları tek hakim karara bağlayacak.” dedi.

"ADLİ TIP KURUMU'NUN BİLİMSEL KAPASİTESİ GÜÇLENECEK”

Muhammed Emin Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini de belirtti.

"NOTERLİK İŞLEMLERİNDE BÜYÜK BİR KOLAYLIĞA GİDİYORUZ”

Noterlik işlemlerinde de büyük bir kolaylığa gidileceğini söyleyen Akbaşoğlu "Noterlik evrak ve defterlerin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi halinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırmasını düzenliyoruz.” dedi.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kanun teklifi, yargılamaların makul sürede tamamlanması yargıya olan güvenin üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen bir çalışma sonucu ortaya çıktı. İdari yargıda yargılamanın gecikmemesi için önemli bir adım atıyoruz. İdare mahkemelerinde, tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Konusu 486 bin TL'yi geçmeyen davalar ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından karara bağlanacaktır.

Bilgisayarlarda yapılan verilerin saklama usullerini yasal güvenceye kavuşturuyoruz yargılamanın gereğinden fazla uzamasını engellemek amacıyla, Yargıtay'ın bozma yetkisine yeni bir düzenleme geliyor. Artık ilk derece mahkemesinin verdiği kararlar, sadece yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma veremeyeceğini kayıt altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelmesinin önüne geçilecek. Duruşmalar arasındaki sürenin 3 aydan fazla olmayacağını getiriyoruz. Ses ve görüntüler ile duruşmaya katılım kapsamına genişletiyoruz ve ön incelemede SEGBİS'i teklif ediyoruz."

DURUŞMALAR ARASI SÜRE 3 AYDAN FAZLA OLAMAYACAK

Teklifle yargılamaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak.

İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.

E-DURUŞMA SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Yargıda, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan daha fazla yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.

Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. 

HAKSIZ MENFAAT İÇİN HESAP BİLGİLERİNİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAK SUÇ SAYILACAK

Yeni suç ihdası dolayısıyla hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanılanlar "nitelikli dolandırıcılık" yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak.

YARGITAY'IN BOZMA YETKİSİNDE DÜZENLEME YAPILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğine yönelik düzenleme yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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