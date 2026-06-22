Feci kazanın ardından Konya’da acı veda! 5 kişi hayatını kaybetmişti
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Isparta’nın Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada vefat eden Öznur Altuntaş ile Rahime Şahin, Konya’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü sınırları içerisinde Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yola çıkan Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden Öznur Altuntaş ile Rahime Şahin'in cenazeleri işlemlerinin ardından Konya'ya getirildi. Altuntaş için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Atuntaş'ın cenazesi, namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Rahime Şahin ise memleketi Doğanhisar ilçesi Kemer Mahallesi'nde öğle namazını müteakip Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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