Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi
Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya’ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Orhan Köylüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevki yapıldı.
Bunun üzerine Konya merkezden ambulans helikopter havalandı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi helikopter pistine iniş yapan ambulans helikopter, Orhan Köylüoğlu'nu alarak Konya Şehir Hastanesi'ne nakletti.
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