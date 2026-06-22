Konya’nın bu ilçelerine gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde beklenen hava tahminlerini açıkladı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya hava durumu ne olacak? İşte Konya'da hava durumu Konya'da bugün hava nasıl olacak? (22 Haziran Pazartesi) Konya'da bu hafta hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Bugün hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 24°C, en düşük sıcaklığının ise 14°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %47 civarında olurken, yaklaşık 0.1mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey 23 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %0 oranında. Konya'ya gök gürültülü yağış geliyor! Meteoroloji'den alınan güncel hava tahmin raporlarına göre Konya'nın Ereğli ve Halkapınar içesinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Tahminlere göre sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken akşam saatlerine doğru yağışın etkisini artırabileceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. (Berna Ata)

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