Konya Ovası’ndan ilk sinyal geldi! Aylarca beklediler

Konya Ovası'nda 2026 yılı arpa hasadı için ilk biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nden gelen ilk hasat görüntülerini paylaşarak sezonun başladığını duyurdu.
İLK VERİMLER ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ
Hasat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bölgede elde edilen ilk verimlerin oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Üreticilerin yüzünü güldüren sonuçların, sezonun geri kalanı için de umut verdiğini ifade eden Soylu, arpa üretiminde verimli bir yıl beklendiğini söyledi.
HASAT TEMMUZ BAŞINDA YOĞUNLAŞACAK
Konya Ovası'nın farklı bölgelerinde hasadın kademeli olarak başladığını aktaran Soylu, çalışmaların ay sonu ve Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yoğunluk kazanacağını kaydetti. Bölgedeki üreticiler, hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde hasadın sorunsuz şekilde tamamlanmasını hedefliyor.
KAZASIZ VE BEREKETLİ SEZON TEMENNİSİ
Süleyman Soylu, paylaşımında tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, "Konya Ovası'nda arpa hasadı yavaş yavaş başladı. Karapınar ilçemize bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nden ilk arpa hasat görüntüleri geldi. İlk verimler oldukça güzel. İnşallah kazasız, belasız ve bereketli bir hasat sezonu olur" ifadelerini kullandı.
(Meltem Aslan)