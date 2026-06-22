GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,514 TL
EURO
53,261 TL
STERLİN
61,552 TL
GRAM
6.361 TL
ÇEYREK
10.500 TL
YARIM
20.988 TL
CUMHURİYET
41.670 TL
KONYA Haberleri

Konya Ovası’ndan ilk sinyal geldi! Aylarca beklediler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Ovası’ndan ilk sinyal geldi! Aylarca beklediler

Konya Ovası'nda 2026 yılı arpa hasadı için ilk biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nden gelen ilk hasat görüntülerini paylaşarak sezonun başladığını duyurdu.

İLK VERİMLER ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ

Hasat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bölgede elde edilen ilk verimlerin oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Üreticilerin yüzünü güldüren sonuçların, sezonun geri kalanı için de umut verdiğini ifade eden Soylu, arpa üretiminde verimli bir yıl beklendiğini söyledi.

HASAT TEMMUZ BAŞINDA YOĞUNLAŞACAK

Konya Ovası'nın farklı bölgelerinde hasadın kademeli olarak başladığını aktaran Soylu, çalışmaların ay sonu ve Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren yoğunluk kazanacağını kaydetti. Bölgedeki üreticiler, hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde hasadın sorunsuz şekilde tamamlanmasını hedefliyor.

KAZASIZ VE BEREKETLİ SEZON TEMENNİSİ

Süleyman Soylu, paylaşımında tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, "Konya Ovası'nda arpa hasadı yavaş yavaş başladı. Karapınar ilçemize bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nden ilk arpa hasat görüntüleri geldi. İlk verimler oldukça güzel. İnşallah kazasız, belasız ve bereketli bir hasat sezonu olur" ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER