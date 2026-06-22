Başkan Mehmet Aydın pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçe genelindeki saha ziyaretlerini sürdürerek Sebze Pazarı ile Çaput Pazarı’nı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, hem alışveriş yapan hemşehrileriyle sohbet etti hem de pazar esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Bereketin, emeğin ve alın terinin simgesi olan pazar yerlerinde vatandaşlarla gönül gönüle bir araya gelen Başkan Aydın, esnafın görüşlerini dinleyerek iletilen talepleri not aldı. Ziyaretlerde, Çumra'nın gelişimi adına ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkan Mehmet Aydın, vatandaşlarla kurulan samimi diyaloğun belediyecilik hizmetlerine yön verdiğini belirterek, Çumra'nın her noktasında hemşehrileriyle bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Aydın, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için yol göstericidir. Çumra'mızı ortak akıl ve istişare kültürüyle daha güçlü yarınlara taşımak için sahada olmaya, vatandaşlarımızla iç içe çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen pazar ziyaretleri, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. (Cumali Özer)

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