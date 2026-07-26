Konya’da kız öğrenciler “Yazımda Kardeşlik Var’’ kampında bir araya geldi

Konya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından kız öğrencilere yönelik düzenlenen "2026 Yazımda Kardeşlik Var" Kamp Programı, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başarakavak Kamp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe geçen üç günlük programda öğrenciler hem eğlenceli hem de manevi yönü güçlü etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

DOLU DOLU ÜÇ GÜN GEÇİRDİLER

Kamp süresince öğrenciler; kitap okuma etkinlikleri, el sanatları çalışmaları, sportif faaliyetler ve çeşitli sosyal etkinliklere katıldı. Gençler, günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirirken yeni arkadaşlıklar kurma ve kardeşlik bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Program boyunca düzenlenen grup oyunları ve takım çalışmaları sayesinde paylaşma, yardımlaşma ve birlikte hareket etme bilinci de pekiştirildi.

MANEVİ VE SOSYAL GELİŞİME KATKI SAĞLADI

Kampta tefekkür atölyeleri, manevi sohbetler ve birlikte eda edilen ibadetlerle öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunulurken, sosyal yönlerini geliştirecek etkinliklere de yer verildi.

Programın sonunda öğrenciler, kendilerine bu imkânı sağlayan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge başta olmak üzere kampın hazırlanmasında emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

(Cumali Özer)