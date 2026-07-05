Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz’de yağışlar yeniden etkisini artıracak.
Yağışlı sistemin ardından sıcaklıklar yönünü yeniden yukarı çevirecek. Yeni haftada yurt genelinde parçalı, zaman zaman çok bulutlu gökyüzü hakim olacak.
Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ve Konya'nın batısında yağışın yer yer kuvvet kazanması bekleniyor.
Haftanın sonuna doğru Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası etkisini hissettirecek. Marmara ile Karadeniz'de perşembe ve cuma günü gök gürültülü sağanak yeniden gündemde olacak.
3 büyük ilde hava nasıl olacak?
Yarın Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor.
İstanbul'da yarın en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
İzmir'de ise sıcaklık yarın 34 derece bekleniyor. Kent genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
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