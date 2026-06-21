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KONYA Haberleri

Konya’daki evinde oğlunu kaybetmişti! Recep Konuk’tan duygulandıran paylaşım

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki evinde oğlunu kaybetmişti! Recep Konuk’tan duygulandıran paylaşım

25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutladı.

BABA YÜREĞİNE VURGU YAPTI

Mesajında anlamlı ifadelere yer veren Konuk, babalığın sadece biyolojik bir bağdan ibaret olmadığını belirterek, baba sevgisini ve fedakârlığını yüreğinde taşıyan herkesin Babalar Günü'nü kutladı.

Konuk mesajında, "Babalarımızın ve baba adaylarımız ile baba yüreğine sahip herkesin BabalarGünü'nü kutluyor, baba hasreti çeken evlatlar ile evlat hasreti ile yürek yangını asla sönmeyecek babaların hüznünü paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Recep Konuk'un Babalar Günü mesajı, geçtiğimiz günlerde oğlu Fatih Konuk'u kaybetmesinin ardından ayrı bir anlam kazandı. 

 

(Meltem Aslan)

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