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KONYA Haberleri

Kulu gişeleri yakınlarında kamyon devrildi

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Kulu gişeleri yakınlarında kamyon devrildi

Konya-Kırıkkale kara yolunda meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Kulu gişeleri yakınlarında iş makinesi taşıyan bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarına devrildi. Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün yara almadan kurtulması olası bir faciayı önledi. Kamyonun dorsesinde bulunan iş makinesi de devrilmenin etkisiyle hasar gördü.

JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de olası riskleri önlemek amacıyla çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaza alanında incelemeler gerçekleştirilirken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışma başlatıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Devrilen kamyon ve zarar gören iş makinesinin kaldırılması için bölgede çalışma yürütüldü. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü süre boyunca Konya-Kırıkkale kara yolunda trafik kontrollü şekilde verildi. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Ali Asım Erdem)

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