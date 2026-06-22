Konya’nın bu ilçesinde hasadı başladı! 15 dekardan 9 ton ürün

Konya’nın Karapınar ilçesinde hububatta hasat sezonu başladı. İlçede ilk olarak arpa hasadı için biçerdöverler tarlaya girerken, hasatta 15 dekarlık alanda 9 ton arpa elde edildi.

İlçede sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, verimli bir hasat dönemi bekleniyor.

Karapınar, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olmasına rağmen bu yıl yağışların bol olması üreticilerin yüzünü güldürdü. İlçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde biçerdöverler tarlalara girerek ilk hasadı yaptı.

Mahallede bir çiftçiye ait 15 dekarlık alanda yapılan hasatla sezon başladı. İlk hasatta ise 15 dekarlık alanda 9 ton arpa elde edildi.

Kaynak: İHA