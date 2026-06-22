Sarayönü’nde köpeğe kuduz aşısı ve mikroçip uygulaması yapıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde veteriner hekimler tarafından bir köpeğin kuduz aşısı ve mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması ve kimliklendirme işlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, gerekli sağlık kontrolleri yapılan köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Ardından hayvana mikroçip takılarak kimliklendirme işlemi tamamlandı ve ilgili kayıt sistemine kaydı yapıldı.
Tüm işlemler mevzuata uygun şekilde tamamlandı
Yetkililer, uygulama sırasında elde edilen bilgilerin ilgili sisteme işlendiğini ve tüm işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Mikroçip uygulaması sayesinde kayıp hayvanların tespitinin kolaylaştığı, hayvan hareketlerinin takip edilebildiği ve sahipli hayvanların kayıt altına alınmasının sağlandığı ifade edildi.
Çalışmalar kapsamında vatandaşlara kuduz aşısının önemi, mikroçip uygulamasının gerekliliği ve hayvanların kayıt altına alınmasına ilişkin yükümlülükler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
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