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KONYA Haberleri

Konya-Isparta yolundaki feci otobüs kazası kamerada! Genç sürücü hayatını kaybetti

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Konya-Isparta yolundaki feci otobüs kazası kamerada! Genç sürücü hayatını kaybetti

Konya istikametinden Isparta yönüne ilerleyen tur otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 25 yaşındaki Furkan Turan Öztürk yaşamını yitirdi. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesindeki Alper Kavşağı'nda meydana geldi. Konya istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki, içerisinde 45 yolcunun bulunduğu 07 CBT 336 plakalı tur otobüsü ile Furkan Turan Öztürk'ün kullandığı 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışma çevrede büyük paniğe neden olurken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

25 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Furkan Turan Öztürk ağır yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 25 yaşındaki Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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