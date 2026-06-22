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KONYA Haberleri

Konya’daki akademisyen hayatını kaybetti! KTÜ’nün kurucu hocalarındandı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’daki akademisyen hayatını kaybetti! KTÜ’nün kurucu hocalarındandı

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün kurucu akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. İsmail Baha Martı'nın vefatı, akademi camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Akademi camiasını yasa boğdu

Uzun yıllar eğitim ve bilim dünyasına hizmet eden Yrd. Doç. Dr. İsmail Baha Martı'nın vefat haberi, öğrencileri, meslektaşları ve yakınları tarafından üzüntüyle karşılandı. Martı, Konya Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün kuruluş hocalarındandı.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Yrd. Doç. Dr. İsmail Baha Martı için cenaze namazı, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Havzan Sıddıka Hatun Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Martı'nın naaşı Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Berna Ata)

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