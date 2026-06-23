Konya’da başkan duyurdu! Son 3 gün

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Kemal Tekin, üreticilere yönelik önemli bir duyuruda bulundu. Birlik aracılığıyla yurt dışından etçil Brangus ırkı ithal gebe düve temin edileceğini açıklayan Tekin, taleplerin toplanmaya başlandığını bildirdi.
ÜRETİCİLERDEN ÖN TALEP BEKLENİYOR
Kemal Tekin yaptığı açıklamada, ithal edilecek etçil Brangus gebe düvelerden almak isteyen üreticilerin talep ettikleri hayvan sayılarını Birliğe bildirmeleri gerektiğini belirtti. Ön talep sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için üreticilerin başvurularını zamanında yapmasının önem taşıdığı ifade edildi.
SON BAŞVURU TARİHİ 26 HAZİRAN
Birlik tarafından yapılan duyuruda, üreticilerin taleplerini en geç 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği'ne iletmeleri gerektiği kaydedildi. Toplanacak talepler doğrultusunda ithalat sürecine ilişkin planlamaların yapılacağı belirtildi.
FİYAT VE TESLİMAT ŞARTLARI DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Kemal Tekin, üreticilerden gelecek taleplerin değerlendirilmesinin ardından fiyat, teslimat süresi ve diğer şartların netleştirileceğini söyledi. Sürece ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tekin, bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin 0332 351 99 47 numaralı telefondan Birlik yetkililerine ulaşabileceklerini ifade etti.
Başkan Tekin açıklamasının sonunda tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.
(Ali Asım Erdem)