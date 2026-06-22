MHP Konya’da yeni dönem! Başkanlık Divanı açıklandı

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yeni İl Başkanlık Divanı’nı belirledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı'nda yeni dönem resmen başladı. İl Başkanı Sedat Göncü'nün başkanlığında oluşturulan İl Başkanlık Divanı kamuoyuna duyuruldu.

"Çözüm odaklı çalışmalar yürütülecektir''

İl Başkanı Sedat Göncü yaptığı açıklamada; Başkanlık Divanımız Konya'nın öncelikli meselelerine yönelik çözüm odaklı çalışmalar yürütecektir. Birlik, vefa ve ortak sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. "Bizler aynı inanca, aynı ülküye ve aynı sevdaya gönül vermiş dava arkadaşlarıyız. Hiç kimsenin kendisini bu kutlu yürüyüşün dışında hissetmediği, herkesin fikrine ve emeğine değer verildiği bir teşkilat anlayışını hâkim kılacağız. Birbirimizin omzuna basarak değil, birbirimize omuz vererek yükseleceğiz. Kırgınlıkları büyüten değil, muhabbeti çoğaltan; ayrışmayı değil dayanışmayı esas alan bir duruş sergileyeceğiz. Konya'nın her ilçesinde, her mahallesinde aynı samimiyet ve aynı heyecanla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Birliğimizi koruduğumuz müddetçe yolumuz da ufkumuz da daima açık olacaktır." dedi.

MHP Konya İl Yönetimi Başkanlık Divanı

• Sedat GÖNCÜ – İl Başkanı

• Oğuzhan PAMUKÇU – İl Başkan Vekili

• Mustafa DURAK – Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Orkun DÜLGER – İl Genel Sekreteri

• Bahadır DEMİRCAN – İl Muhasibi

• Mehmet TAYLAN – STK, Sendika ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Halil Naci KILIÇARSLAN – Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Naim Süleyman ARNAS – Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Fatih TOKLUCU – Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Mustafa KALAYCI – Mesleki Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Mithat ER – Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Songül Gizem YÜCEL-Eğitim ve Parti İçi Eğitim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Fatih Satılmış - Medya,İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Kadir ORUÇ – Bürokrasi ve Protokol İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Ahmet KÖSE – İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Ahmet CEYHAN – Ekonomi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Mehmet Akif DİLBER – Halkla İlişkiler, Kültür, Sanat ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Ekrem CAN – Şehit ve Gazi Yakınlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Ali BABAOĞLU – Çevre, Şehircilik ve İmar İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Fazlı KAYNAR – Sosyal Faaliyet İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Halil POÇANOĞLU – Araştırma ve Stratejiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Mustafa Taha ÇİNİ – Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

• Ali EKER – Sağlık Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Kaynak: Haber Merkezi