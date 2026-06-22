Konya’da yaz boyunca devam edecek! Detaylı temizleniyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Meram’da konteynerlerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da hız kazandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yer altı ve yer üstü konteynerleri düzenli olarak yıkayıp özel solüsyonlarla da dezenfekte ederek kötü kokuların, bakteri oluşumunun ve sinek ile haşere üremesinin önüne geçiyor.

Meram Belediyesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yıl boyunca sürdürdüğü konteyner temizlik çalışmalarını yaz aylarında daha sık aralıklarla gerçekleştiriyor. Özellikle sıcak havalarda oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek, bakteri oluşumunu engellemek ve sinek ile haşere üremesini azaltmak amacıyla ekipler ilçe genelinde yoğun mesai harcıyor.

KONTEYNERLER DETAYLI ŞEKİLDE TEMİZLENİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda özel yıkama araçlarıyla konteynerlerin hem iç hem de dış yüzeylerini detaylı şekilde temizliyor. Basınçlı su ve çevre dostu dezenfektanlarla gerçekleştirilen uygulamalarda konteynerler köpükle yıkanıyor, ardından kötü koku oluşumunu engelleyen özel solüsyonlarla hijyenik hale getiriliyor. Böylece hem çevre temizliği sağlanıyor hem de vatandaşların günlük yaşam konforu artırılıyor.

YAZ BOYUNCA ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında konteyner temizliklerinin daha da önem kazandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi; "Yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte konteynerlerde kötü koku, bakteri, sinek ve larva oluşumu riski artmaktadır. Ekiplerimiz bu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçemiz genelindeki yer altı ve yer üstü tüm konteynerlerde düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütmektedir. Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına çalışmalarımız yaz boyunca aynı titizlik ve hassasiyetle sürdürülecektir.”

DAHA TEMİZ VE DAHA SAĞLIKLI BİR MERAM İÇİN

Açıklamada ayrıca, çevre temizliğinin yalnızca görüntü açısından değil, halk sağlığı bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermesi istendi. Atıkların konteynerlerin içine bırakılması ve çevre temizliğine özen gösterilmesi halinde yürütülen çalışmaların daha etkili sonuç vereceği belirtilirken, Meram Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için ortaya koyduğu çalışmaların ancak vatandaşların verdiği destekle tam anlamıyla başarıya ulaşacağı hatırlatıldı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu