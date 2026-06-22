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KONYA Haberleri

Konya’da otomobil kanala uçtu! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

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Konya’da otomobil kanala uçtu! Sürücü bu araçtan sağ çıktı

Konya'nın Selçuklu ve Meram ilçelerini birbirine bağlayan Abdülhamit Han caddesinde sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi.

KORKULUKLARI PARÇALADI!  

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkulukları kırarak beton kanala düştü. 

Yaklaşık 5 metrelik yükseklikten ters bir şekilde kanal zeminine düşen otomobilin tavanı tamamen ezildi. 

SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU!

Kazayı görenler yardıma koştu. Sürücü otomobilden yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Sabah saatlerinde iş ve okul için trafiğe çıkanlar kanaldaki otomobili görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Tavanı tamamen ezilen araçta can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Kaynak: Haber Merkezi

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