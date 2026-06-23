Konya’da gençlik zirvesi: 49 genç karar alma süreçleri için buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşları arasında yer aldığı Türkiye Gençlik Savunuculuk Forumu, 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Erasmus+Programı kapsamında yürütülen “ Speak Up Youth” projesi çerçevesinde düzenlenecek forumda, Türkiye’nin yedi bölgesinden ve proje ortağı ülkelerden gelen 49 genç bir araya gelecek.

18-30 yaş aralığındaki katılımcılar, altı gün boyunca gençlik katılımı, savunuculuk ve politika geliştirme alanlarında eğitimler alacak. Forum kapsamında gençler,politika önerileri hazırlayacak, karar alma süreçlerine ilişkin simülasyonlara katılacak ve karar alıcılarla doğrudan görüşme fırsatı bulacak.

GENÇLER POLİTİKA ÜRETEN AKTÖRLER OLARAK GÜÇLENECEK

Forum kapsamında katılımcı gençler; savunuculuk araçları, politika geliştirme süreçleri ve karar alma mekanizmalarına katılım konularında eğitimler alacak. Program süresince gençler, politika önerileri hazırlayacak, Avrupa Konseyi gençlik oturumu modeli simülasyonlarına katılacak ve karar alıcılarla doğrudan diyalog kurma fırsatı elde edecek. Ayrıca kısa film, dijital kampanya ve görsel sanat çalışmaları gibi yaratıcı savunuculuk ürünleri geliştirerek toplumsal meselelere ilişkin çözüm önerilerini görünür kılacak.

KALICI GENÇLİK AĞI VE SOMUT ÇIKTILAR HEDEFLENİYOR

Forumun sonunda katılımcıların politika okuryazarlığı ve savunuculuk öz-yeterliliklerinde ölçülebilir gelişim sağlanması hedefleniyor. Katılımcı bir süreçle hazırlanacak Türkiye Gençlik Savunuculuk Deklarasyonu'nun yanı sıra yerel ve ulusal karar alıcılarla gerçekleştirilecek diyalog toplantılarıyla gençlerin görüş ve önerilerinin ilgili paydaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Program sonunda kurulacak Gençlik Savunuculuk Ağı ile gençler arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi planlanırken, katılımcıların öğrenme kazanımları Youthpass sertifikası ile belgelendirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik mekânlarında gerçekleştirilecek forum, gençlerin demokratik süreçlere katılımını güçlendirmeyi ve gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir uluslararası buluşma olacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu