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SİYASET Haberleri

CHP’de iki il başkanı daha görevden alındı

CHP’de iki il başkanı daha görevden alındı
CHP’de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı’na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Merkez Disiplin Kurulu (MYK) ve saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda il disiplin kurullarının durumu ele alınırken yeni görevden alma kararları geldi.

ANTALYA VE KAYSERİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı görevden alındı ve yerine Hasan Şahin atandı. Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nda görevden alındığı bildirildi ve yerine Okan Marzıoğlu atandı.

İlerleyen saatlerde CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kameralar karşısına geçip alınan kararları açıklaması bekleniyor. 

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE 

Ayrıca perşembe günü CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) toplanacağı öğrenilirken gündemde yine yeni ihraçların olabileceği iddia ediliyor.

5 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçen günlerde ise 5 il başkanı  daha görevden alınmıştı.

Görevden alınanlar:

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Neasır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞLERDİR

Eruzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlarıyla birlikte 3 eski il başkanı da mutlak butlan davasında yer almaları sebebiyle disipline sevk edilmişti. Disipline sevk edilenler arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de var.

Disipline sevk edilen mevcut il başkanları:

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

Disipline sevk edilen eski il başkanları:

Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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