Gelecek Partisi feshedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

"Yarının Türkiye'si İçin” başlıklı dört sayfalık bir bildiri yayımlayan Davutoğlu, kararın partinin yetkili kurulları ve dava arkadaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda alındığını belirtti.

Davutoğlu, "Parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun bir "teslimiyet” ya da siyasetten vazgeçiş olmadığını savunan Davutoğlu, çalışmalarını düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Davutoğlu, Türkiye'nin "güçlendirilmiş parlamenter sisteme” geçmesi gerektiğini ifade etti. Siyasi kutuplaşma, milletvekili transferleri, kayyum uygulamaları, yolsuzluk ve liyakat sorunlarına da değinen Davutoğlu, ülkenin "rövanşa değil adalete, tasfiyeye değil restorasyona” ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA