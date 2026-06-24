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SİYASET Haberleri

CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının duvarlarına boyayla yazılar yazıldı

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CHP Kayseri İl Başkanlığı binasının duvarlarına boyayla yazılar yazıldı
CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il teşkilatının görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi.

Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı. Gözbaşı'nın Görevden alınmanın ardınan CHP Kayseri il binasının iç duvarlarına çeşitli yazılar yazıldı.

Kaynak: İHA

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