CHP’li 2 Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
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