Menderes Belediyesine operasyon: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma” suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplam 16 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 13 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA