Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz

Özgür Özel, "İl başkanlarımızla yarın seçilmiş Parti Meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi kuruyoruz." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, "İl başkanlarımızla yarın seçilmiş Parti Meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi kuruyoruz." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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