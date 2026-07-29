Konya Büyükşehir’den Alanya’daki orman yangınına destek!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde 6 araç ve 13 personelin Alanya'ya uğurlandığını belirtti.
6 ARAÇ VE 13 PERSONEL BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Yangınla mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda hazırlanan ekipleri Antalya'nın Alanya ilçesine gönderdi. Bölgede görev yapacak ekiplerin, söndürme çalışmalarına destek vereceği bildirildi.
BAŞKAN ALTAY: "RABBİM TÜM EKİPLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"
Başkan Uğur İbrahim Altay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinesinde 6 araç ve 13 personelimizi bölgeye uğurladık. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun.''
(Meltem Aslan)