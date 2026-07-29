Konya’da akademi camiasını yasa boğan kayıp! Profesör toprağa verildi

Konya'da akademi camiasının yakından tanıdığı Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı, 71 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar Selçuk Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Botsalı'nın vefatı, başta ailesi olmak üzere öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merhum Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı için cenaze namazı ikindi namazının ardından Hacı Veyiszade (Havıveyis) Camii'nde kılındı. Ailesi, yakınları, akademisyenler, öğrencileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde helallik alındı ve dualar edildi.

ÜÇLER MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı'nın naaşı, Üçler Mezarlığı'na götürülerek burada dualarla toprağa verildi. Konya'nın akademik hayatına uzun yıllar hizmet eden Botsalı, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

(Meltem Aslan)