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KONYA Haberleri

Bakan Kacır Konya’ya geliyor! İmza törenine katılacak

Bakan Kacır Konya’ya geliyor! İmza törenine katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Temmuz Perşembe(yarın) Konya'ya geliyor.

Bakan Kacır, Konya'da açılış ve imza törenine katılacak, ardından parti teşkilatıyla bir araya gelecek.

Programı belli oldu

Bakan Kacır, Konya programı kapsamında saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenecek Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve İmza Törenine katılacak. Ardından saat 17.05'te AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Kacır, programını saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı ile tamamlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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