SARAYÖNÜ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

|S.NO
|MAHALLESİ
|ADA/PARSEL
|NİTELİK
|YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|İMAR DURUMU
|BİRİM FİYAT (TL/M2)
|MUHAMMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE SAATİ
|1
|BAHÇESARAY
|119/17
|ARSA
|498.50
|KONUT
|2500.00
|1,246,250.00
|125,000.00
|10:00
|2
|BAHÇESARAY
|119/18
|ARSA
|498.50
|KONUT
|2500.00
|1,246,250.00
|125,000.00
|10:10
|3
|BAHÇESARAY
|119/19
|ARSA
|498.50
|KONUT
|2500.00
|1,246,250.00
|125,000.00
|10:20
|4
|BAHÇESARAY
|123/5
|ARSA
|496.55
|KONUT
|2500.00
|1,241,375.00
|124,500.00
|10:30
|5
|BAHÇESARAY
|123/6
|ARSA
|496.54
|KONUT
|2500.00
|1,241,350.00
|124,500.00
|10:40
|6
|BAHÇESARAY
|123/7
|ARSA
|496.54
|KONUT
|2500.00
|1,241,350.00
|124,500.00
|10:50
|7
|BAHÇESARAY
|132/6
|ARSA
|498.84
|KONUT
|2500.00
|1,247,100.00
|125,000.00
|11:00
|8
|BAHÇESARAY
|132/7
|ARSA
|498.84
|KONUT
|2500.00
|1,247,100.00
|125,000.00
|11:10
|9
|BAHÇESARAY
|132/8
|ARSA
|498.83
|KONUT
|2500.00
|1,247,075.00
|125,000.00
|11:20
|10
|BAŞHÜYÜK
|0/507
|ARSA
|560.00
|KONUT
|1350.00
|756,000.00
|76,000.00
|11:30
|11
|BAŞHÜYÜK
|133/1
|ARSA
|850.00
|KONUT
|1350.00
|1,147,500.00
|115,000.00
|11:40
|12
|BAŞHÜYÜK
|133/2
|ARSA
|744.00
|KONUT
|1350.00
|1,004,400.00
|100,500.00
|11:50
|13
|LADİK
|271/5
|ARSA
|552.98
|KONUT
|2500.00
|1,382,450.00
|138,500.00
|12:00
|14
|LADİK
|271/7
|ARSA
|616.54
|KONUT
|2500.00
|1,541,350.00
|154,500.00
|12:10
|15
|LADİK
|1034/1
|ARSA
|442.12
|KONUT
|1500.00
|663,180.00
|66,500.00
|12:20
|16
|LADİK
|1034/2
|ARSA
|573.89
|KONUT
|1500.00
|860,835.00
|86,500.00
|12:30
|17
|LADİK
|1034/3
|ARSA
|552.06
|KONUT
|1500.00
|828,090.00
|83,000.00
|13:00
|18
|LADİK
|1034/4
|ARSA
|552.05
|KONUT
|1500.00
|828,075.00
|83,000.00
|13:05
|19
|LADİK
|1034/5
|ARSA
|552.05
|KONUT
|1500.00
|828,075.00
|83,000.00
|13:10
|20
|LADİK
|1034/6
|ARSA
|552.05
|KONUT
|1500.00
|828,075.00
|83,000.00
|13:15
|21
|LADİK
|1034/7
|ARSA
|552.05
|KONUT
|1500.00
|828,075.00
|83,000.00
|13:20
|22
|LADİK
|1034/8
|ARSA
|552.05
|KONUT
|1500.00
|828,075.00
|83,000.00
|13:25
|23
|LADİK
|1034/9
|ARSA
|507.98
|KONUT
|1500.00
|761,970.00
|76,500.00
|13:30
|24
|LADİK
|1034/10
|ARSA
|507.98
|KONUT
|1500.00
|761,970.00
|76,500.00
|13:35
|25
|LADİK
|1034/11
|ARSA
|507.98
|KONUT
|1500.00
|761,970.00
|76,500.00
|13:40
|26
|LADİK
|1036/3
|ARSA
|552.33
|KONUT
|1500.00
|828,495.00
|83,000.00
|13:45
|27
|LADİK
|1036/4
|ARSA
|552.33
|KONUT
|1500.00
|828,495.00
|83,000.00
|13:50
|28
|LADİK
|1036/5
|ARSA
|552.33
|KONUT
|1500.00
|828,495.00
|83,000.00
|13:55
|29
|LADİK
|1036/6
|ARSA
|552.33
|KONUT
|1500.00
|828,495.00
|83,000.00
|14:00
|30
|LADİK
|1036/7
|ARSA
|552.07
|KONUT
|1500.00
|828,105.00
|83,000.00
|14:05
|31
|LADİK
|1036/8
|ARSA
|537.37
|KONUT
|1500.00
|806,055.00
|81,000.00
|14:10
|32
|LADİK
|1036/9
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:15
|33
|LADİK
|1036/10
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:20
|34
|LADİK
|1036/11
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:25
|35
|LADİK
|1036/12
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:30
|36
|LADİK
|1036/13
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:35
|37
|LADİK
|1036/14
|ARSA
|537.63
|KONUT
|1500.00
|806,445.00
|81,000.00
|14:40
|38
|LADİK
|1037/1
|ARSA
|476.82
|KONUT
|1500.00
|715,230.00
|72,000.00
|14:45
|39
|LADİK
|1037/2
|ARSA
|468.33
|KONUT
|1500.00
|702,495.00
|70,500.00
|14:50
|40
|LADİK
|1037/3
|ARSA
|511.95
|KONUT
|1500.00
|767,925.00
|77,000.00
|14:55
|41
|LADİK
|1037/4
|ARSA
|511.95
|KONUT
|1500.00
|767,925.00
|77,000.00
|15:00
|42
|LADİK
|1037/5
|ARSA
|511.96
|KONUT
|1500.00
|767,940.00
|77,000.00
|15:05
|43
|LADİK
|1037/6
|ARSA
|512.01
|KONUT
|1500.00
|768,015.00
|77,000.00
|15:10
|44
|LADİK
|1037/7
|ARSA
|511.95
|KONUT
|1500.00
|767,925.00
|77,000.00
|15:15
|45
|LADİK
|1037/8
|ARSA
|511.95
|KONUT
|1500.00
|767,925.00
|77,000.00
|15:20
|46
|LADİK
|1037/9
|ARSA
|468.28
|KONUT
|1500.00
|702,420.00
|70,500.00
|15:25
|47
|LADİK
|1037/10
|ARSA
|476.87
|KONUT
|1500.00
|715,305.00
|72,000.00
|15:30
|48
|LADİK
|1037/11
|ARSA
|590.70
|KONUT
|1500.00
|886,050.00
|89,000.00
|15:35
|49
|LADİK
|1037/12
|ARSA
|590.71
|KONUT
|1500.00
|886,065.00
|89,000.00
|15:40
|50
|LADİK
|1025/5
|ARSA
|1006.73
|BESİCİLİK
|1750.00
|1,761,778.00
|176,500.00
|15:45
|51
|LADİK
|1025/6
|ARSA
|1006.73
|BESİCİLİK
|1750.00
|1,761,778.00
|176,500.00
|15:50
|52
|LADİK
|1025/7
|ARSA
|1006.73
|BESİCİLİK
|1750.00
|1,761,778.00
|176,500.00
|15:55
|53
|LADİK
|1025/8
|ARSA
|1006.72
|BESİCİLİK
|1750.00
|1,761,760.00
|176,500.00
|16:00
|54
|KADIOĞLU
|277/18
|TARLA
|41312.54
|TARIM ARAZİSİ
|28.00
|1,156,752.00
|116,000.00
|16:05
|55
|KUYULUSEBİL
|116/4
|ARSA
|1624.91
|KONUT
|500.00
|812,455.00
|81,500.00
|16:10
|56
|KUYULUSEBİL
|116/5
|ARSA
|1596.09
|KONUT
|500.00
|798,045.00
|80,000.00
|16:15
|57
|KUYULUSEBİL
|116/6
|ARSA
|1609.38
|KONUT
|500.00
|804,690.00
|80,500.00
|16:20
a- Adres : Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. No:58 Sarayönü/KONYA
b- Telefon : 0332 6171010 Dahili : 1152
6.1.Dilekçe,
6.2.Tebligat için adres beyanı,
6.3.Gerçek kişi olması halinde:
6.3.1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya sürücü Belgesi fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
6.4.Tüzel kişi olması halinde:
6.4.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
6.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
6.4.3.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6.5 Taşınmaz Satış İhale Şartnamesi, Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak edenler tarafından imzalanmak zorundadır.
6.6.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Sarayönü Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)
6.7.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
6.9.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi TR 6900 0100 0600 2980 1689 5001 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
İlan olunur.