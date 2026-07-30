SARAYÖNÜ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO MAHALLESİ ADA/PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (M2) İMAR DURUMU BİRİM FİYAT (TL/M2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1 BAHÇESARAY 119/17 ARSA 498.50 KONUT 2500.00 1,246,250.00 125,000.00 10:00 2 BAHÇESARAY 119/18 ARSA 498.50 KONUT 2500.00 1,246,250.00 125,000.00 10:10 3 BAHÇESARAY 119/19 ARSA 498.50 KONUT 2500.00 1,246,250.00 125,000.00 10:20 4 BAHÇESARAY 123/5 ARSA 496.55 KONUT 2500.00 1,241,375.00 124,500.00 10:30 5 BAHÇESARAY 123/6 ARSA 496.54 KONUT 2500.00 1,241,350.00 124,500.00 10:40 6 BAHÇESARAY 123/7 ARSA 496.54 KONUT 2500.00 1,241,350.00 124,500.00 10:50 7 BAHÇESARAY 132/6 ARSA 498.84 KONUT 2500.00 1,247,100.00 125,000.00 11:00 8 BAHÇESARAY 132/7 ARSA 498.84 KONUT 2500.00 1,247,100.00 125,000.00 11:10 9 BAHÇESARAY 132/8 ARSA 498.83 KONUT 2500.00 1,247,075.00 125,000.00 11:20 10 BAŞHÜYÜK 0/507 ARSA 560.00 KONUT 1350.00 756,000.00 76,000.00 11:30 11 BAŞHÜYÜK 133/1 ARSA 850.00 KONUT 1350.00 1,147,500.00 115,000.00 11:40 12 BAŞHÜYÜK 133/2 ARSA 744.00 KONUT 1350.00 1,004,400.00 100,500.00 11:50 13 LADİK 271/5 ARSA 552.98 KONUT 2500.00 1,382,450.00 138,500.00 12:00 14 LADİK 271/7 ARSA 616.54 KONUT 2500.00 1,541,350.00 154,500.00 12:10 15 LADİK 1034/1 ARSA 442.12 KONUT 1500.00 663,180.00 66,500.00 12:20 16 LADİK 1034/2 ARSA 573.89 KONUT 1500.00 860,835.00 86,500.00 12:30 17 LADİK 1034/3 ARSA 552.06 KONUT 1500.00 828,090.00 83,000.00 13:00 18 LADİK 1034/4 ARSA 552.05 KONUT 1500.00 828,075.00 83,000.00 13:05 19 LADİK 1034/5 ARSA 552.05 KONUT 1500.00 828,075.00 83,000.00 13:10 20 LADİK 1034/6 ARSA 552.05 KONUT 1500.00 828,075.00 83,000.00 13:15 21 LADİK 1034/7 ARSA 552.05 KONUT 1500.00 828,075.00 83,000.00 13:20 22 LADİK 1034/8 ARSA 552.05 KONUT 1500.00 828,075.00 83,000.00 13:25 23 LADİK 1034/9 ARSA 507.98 KONUT 1500.00 761,970.00 76,500.00 13:30 24 LADİK 1034/10 ARSA 507.98 KONUT 1500.00 761,970.00 76,500.00 13:35 25 LADİK 1034/11 ARSA 507.98 KONUT 1500.00 761,970.00 76,500.00 13:40 26 LADİK 1036/3 ARSA 552.33 KONUT 1500.00 828,495.00 83,000.00 13:45 27 LADİK 1036/4 ARSA 552.33 KONUT 1500.00 828,495.00 83,000.00 13:50 28 LADİK 1036/5 ARSA 552.33 KONUT 1500.00 828,495.00 83,000.00 13:55 29 LADİK 1036/6 ARSA 552.33 KONUT 1500.00 828,495.00 83,000.00 14:00 30 LADİK 1036/7 ARSA 552.07 KONUT 1500.00 828,105.00 83,000.00 14:05 31 LADİK 1036/8 ARSA 537.37 KONUT 1500.00 806,055.00 81,000.00 14:10 32 LADİK 1036/9 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:15 33 LADİK 1036/10 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:20 34 LADİK 1036/11 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:25 35 LADİK 1036/12 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:30 36 LADİK 1036/13 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:35 37 LADİK 1036/14 ARSA 537.63 KONUT 1500.00 806,445.00 81,000.00 14:40 38 LADİK 1037/1 ARSA 476.82 KONUT 1500.00 715,230.00 72,000.00 14:45 39 LADİK 1037/2 ARSA 468.33 KONUT 1500.00 702,495.00 70,500.00 14:50 40 LADİK 1037/3 ARSA 511.95 KONUT 1500.00 767,925.00 77,000.00 14:55 41 LADİK 1037/4 ARSA 511.95 KONUT 1500.00 767,925.00 77,000.00 15:00 42 LADİK 1037/5 ARSA 511.96 KONUT 1500.00 767,940.00 77,000.00 15:05 43 LADİK 1037/6 ARSA 512.01 KONUT 1500.00 768,015.00 77,000.00 15:10 44 LADİK 1037/7 ARSA 511.95 KONUT 1500.00 767,925.00 77,000.00 15:15 45 LADİK 1037/8 ARSA 511.95 KONUT 1500.00 767,925.00 77,000.00 15:20 46 LADİK 1037/9 ARSA 468.28 KONUT 1500.00 702,420.00 70,500.00 15:25 47 LADİK 1037/10 ARSA 476.87 KONUT 1500.00 715,305.00 72,000.00 15:30 48 LADİK 1037/11 ARSA 590.70 KONUT 1500.00 886,050.00 89,000.00 15:35 49 LADİK 1037/12 ARSA 590.71 KONUT 1500.00 886,065.00 89,000.00 15:40 50 LADİK 1025/5 ARSA 1006.73 BESİCİLİK 1750.00 1,761,778.00 176,500.00 15:45 51 LADİK 1025/6 ARSA 1006.73 BESİCİLİK 1750.00 1,761,778.00 176,500.00 15:50 52 LADİK 1025/7 ARSA 1006.73 BESİCİLİK 1750.00 1,761,778.00 176,500.00 15:55 53 LADİK 1025/8 ARSA 1006.72 BESİCİLİK 1750.00 1,761,760.00 176,500.00 16:00 54 KADIOĞLU 277/18 TARLA 41312.54 TARIM ARAZİSİ 28.00 1,156,752.00 116,000.00 16:05 55 KUYULUSEBİL 116/4 ARSA 1624.91 KONUT 500.00 812,455.00 81,500.00 16:10 56 KUYULUSEBİL 116/5 ARSA 1596.09 KONUT 500.00 798,045.00 80,000.00 16:15 57 KUYULUSEBİL 116/6 ARSA 1609.38 KONUT 500.00 804,690.00 80,500.00 16:20

Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen 57 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif (artırma) İhale usulüyle satılacaktır. İhale, 12.08.2026 Çarşamba günü yukarıdaki listede belirtilen saatlerde Belediye Encümeni tarafından Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. (Belediye Başkanlığı Binası) No:58 Sarayönü/KONYA adresindeki Sarayönü Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Taşınmazlara ait muhammen bedel ve geçici teminatlar yukarıda belirtilmiştir. Taşınmazların satışı KDV'den Muaftır. Taşınmaz satış Bedellerinin 1/4'i peşin kalan miktar ise 3 eşit taksitte 3 Ayda tahsil edilecektir. Taksit ödemelerinde Aylık % 2 Kanuni faiz uygulanacaktır. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

a- Adres : Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. No:58 Sarayönü/KONYA

b- Telefon : 0332 6171010 Dahili : 1152

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1.Dilekçe,

6.2.Tebligat için adres beyanı,

6.3.Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya sürücü Belgesi fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.4.Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

6.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5 Taşınmaz Satış İhale Şartnamesi, Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak edenler tarafından imzalanmak zorundadır.

6.6.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Sarayönü Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

6.7.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi TR 6900 0100 0600 2980 1689 5001 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte 11.08.2026 Salı günü saat:17.00'a kadar Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

