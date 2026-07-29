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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü vefat eden 21 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

 

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

GÜLLÜ DEMİR
 

YAVUZELİ
01-01-1964

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

ISMAHAN SEMERCİ
 

ÇETMİ
12-03-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

HÜSEYİN ÖZDEMİR
 

VARNA
01-07-1940

KAŞINHANI (İstasyon) MEZ-1

 

ŞERİFE DEMİRBEK
 

AKVİRANKIŞLA
18-10-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

ÖZDEMİR CÖMERT
 

ARDANUÇ
10-03-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

KEREM BÜYÜKGÖVEZ
 


02-06-2026

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

SÜLEYMAN ÖZCAN
 

ORTAKÖY
01-04-1947

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

 

FİKRET ERKOL
 

AYAS
10-09-1958

ULUIRMAK MEZARLIĞI

 

MÜMÜNE ÖZGÜVEN
 

KONGUL
05-09-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

 

AYHAN TANOĞLU
 

KONYA
20-05-1968

MUSALLA MEZARLIĞI

 

BEBEK YÖRÜR
 


28-07-2026

BEDİR MEZARLIĞI

 

HAVVA BİLİCİ
 

KONYA
01-05-1945

ANASULTAN MEZARLIĞI

 

AYŞE TUTAR
 

HADİM
01-02-1960

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

LÜTFİYE BACAK
 

ÇUMRA
11-11-1975

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

AHMET ŞEVİK
 

AĞAÇOBA/KARAMAN
26-02-1983

ELMACI MEZARLIĞI

 

YAKUP DOĞAN
 

KONYA
28-10-1972

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

 

ADEVİYE YILMAZ
 

DİKMELİ
25-06-1962

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

 

HAVVA YETİŞ
 

KUYULUSEBİL
13-03-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

MUZAFFER KÖPRÜLÜ
 

SARNIÇ
08-02-1936

ARAPLAR MEZARLIĞI

 

FATİH MEHMET BOTSALI
 

KONYA
29-03-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

HATİCE SIĞIRCI
 

ÇEŞMELİSEBİL
30-04-1958

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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