Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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GÜLLÜ DEMİR
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YAVUZELİ
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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ISMAHAN SEMERCİ
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ÇETMİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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HÜSEYİN ÖZDEMİR
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VARNA
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KAŞINHANI (İstasyon) MEZ-1
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ŞERİFE DEMİRBEK
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AKVİRANKIŞLA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ÖZDEMİR CÖMERT
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ARDANUÇ
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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KEREM BÜYÜKGÖVEZ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN ÖZCAN
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ORTAKÖY
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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FİKRET ERKOL
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AYAS
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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MÜMÜNE ÖZGÜVEN
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KONGUL
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MUSALLA MEZARLIĞI
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AYHAN TANOĞLU
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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BEBEK YÖRÜR
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BEDİR MEZARLIĞI
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HAVVA BİLİCİ
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KONYA
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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AYŞE TUTAR
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HADİM
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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LÜTFİYE BACAK
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ÇUMRA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AHMET ŞEVİK
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AĞAÇOBA/KARAMAN
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ELMACI MEZARLIĞI
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YAKUP DOĞAN
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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ADEVİYE YILMAZ
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DİKMELİ
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GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
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HAVVA YETİŞ
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KUYULUSEBİL
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MUZAFFER KÖPRÜLÜ
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SARNIÇ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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FATİH MEHMET BOTSALI
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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HATİCE SIĞIRCI
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ÇEŞMELİSEBİL
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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Kaynak: Haber Merkezi