Mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama! 2 kişi şehit oldu
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Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde roket mühimmatı infilak etti. İki kişi şehit oldu.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde patlama sesi yükseldi.
Patlama, ilçede bulunan Makine Kimya Endüstrisi Bedesten Mühimmat Depolama ve İmha Tesisi'nde meydana geldi.
SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Edinilen bilgiye göre patlamanın sebebi henüz öğrenilemedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
"2 PERSONEL VEFAT ETMİŞTİR"
Patlamada 2 personel şehit oldu.
Kırıkkale Valiliği, "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir." açıklaması yaptı.
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