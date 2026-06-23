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Trafik kazasında bir askerimiz şehit oldu

Trafik kazasında bir askerimiz şehit oldu
Van’ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çiftçi taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

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