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Konya’ya uzanan cinayet soruşturması: 13 yıl sonra 5 gözaltı

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Konya’ya uzanan cinayet soruşturması: 13 yıl sonra 5 gözaltı
Ağrı’da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. dosyasının yeniden incelenmesi sonucu cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan Nesim B.'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek dosya "kasten öldürme" soruşturmasına dönüştürüldü.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler, dosyayı 2026 yılında yeniden incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları yürütüldü.

Yapılan incelemelerde olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı.

Bunun üzerine Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli cinayet faili oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, Nesim B. cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve cansız bedenine ulaşılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığını ve soruşturmada emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: İHA

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