Konya’da 5 saatte 3 deprem oldu!

Konya'nın Meram ilçesinde bugün sabah saatlerinde peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti.
İlk olarak gece saat 02.21'de meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede hissedilirken, ilerleyen saatlerde aynı bölgede iki küçük sarsıntı daha kaydedildi.
İLK DEPREM 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ
Afet ve deprem kayıtlarına göre, Meram merkezli ilk deprem 23 Haziran 2026 tarihinde saat 02.21'de meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçüldü. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı, bazı vatandaşlar tarafından hissedildi.
AYNI BÖLGEDE İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ
İlk depremin ardından saat 05.25'te 1.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği 8.57 kilometre olarak kaydedildi.
Yaklaşık iki saat sonra, saat 07.20'de ise 1.5 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı. Son depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
UZMANLAR BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞİN TAKİP EDİLDİĞİNİ BELİRTİYOR
Meram'da kısa süre içerisinde meydana gelen üç deprem, bölgedeki yer hareketliliğini yeniden gündeme getirdi.
Depremlerin büyüklüklerinin düşük seviyede olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, sismik hareketliliğin ilgili kurumlar tarafından takip edildiği belirtildi.
(Meltem Aslan)