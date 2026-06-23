Konyaspor’da Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı

Konyaspor, takımın formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren Sırp futbolcu için resmi sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Konyaspor paylaşımında, "Teşekkürler Marko! Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Konyaspor formasıyla mücadele eden Jevtovic, sahadaki hırslı oyun yapısı ve takımına verdiği katkıyla taraftarların sevdiği isimlerden biri olmuştu. Tecrübeli futbolcu, yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 155 karşılaşmada takımın önemli parçalarından biri olarak görev yaptı.

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Konyaspor kariyeri noktalanan Marko Jevtovic'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği ise merak konusu oldu.