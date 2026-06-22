Konyaspor geri sayımda! İlk etap Konya’da

Konyaspor, hızla yaklaşan 2026-27 sezonu için geri sayıma geçti. Yeni sezon hazırlıklarına Konya'da başlayacak yeşil-beyazlılar, akabinde 2 etaptan oluşacak Slovenya kampına start verecek. Peki, Konyaspor'da program nasıl? İşte detaylar…
İLK ETAP KONYA'DA
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Konya'da start verecek. 1 Temmuz Çarşamba günü Kayacık Tesisleri'nde toplanacak yeşil-beyazlılar, burada 8 günlük bir süreci geride bırakacak. Anadolu Kartalı çalışmalarının bu bölümünde sportif testler ve sağlık kontrollerinden geçecek.
2. ETAP SLOVENYA'DA
Konyaspor, sezon hazırlıklarını Slovenya'da başlayacak. Konya kampının ardından mini bir izne çıkacak yeşil-beyazlılar, 11 Temmuz Cumartesi günü itibariyle de Slovenya'nın Maribor şehrinde başlayacak. Anadolu Kartalı burada kondisyon ve taktik antrenmanlar üzerinde duracak.
SON ETAP DA SLOVENYA'DA
Konyaspor, sezonun son hazırlık periyodunu yine Slovenya'da yapacak. Maribor kampını 19 Temmuz Pazar günü noktalayacak Anadolu Kartalı, aynı gün Brdo Pri Kranju'ya geçerek 3. ve son etap çalışmalarını gerçekleştirecek. Konyaspor burada hazırlık maçları da yapacak.
(Bekir Turan)