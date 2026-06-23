İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi alarmı! Sular 10 saat boyunca verilmeyecek
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un dört ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki hangi ilçeler etkilenecek? Sular saat kaç aralığında kesilecek? Detaylar haberimizde…
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler,Bağcılar,Güngören ve Esenler ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın saat 21.00 ile Perşembe günü saat 07.00 arasında 10 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Çalışmalar kapsamında belirlenen bölgelerde suyun geçici olarak verilemeyeceği belirtilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle açıklandı:
Bahçelievler'de Bahçelievler,Cumhuriyet,Çobançeşme,Fevzi Çakmak,Hürriyet,Kocasinan,Siyavuşpaşa,Soğanlı,Şirinevler,Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri yer alıyor. Bağcılar'da ise Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahalleleri kesintiden etkilenecek. Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Esenler'de ise Fatih Mahallesi'nde su verilemeyecek.
Vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt ararken, kesintinin belirtilen saatler arasında süreceği ve çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği bildirildi.
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