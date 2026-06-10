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YAŞAM Haberleri

Sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk adım: Roblox açılıyor mu?

Sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk adım: Roblox açılıyor mu?
Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye’de erişim kısıtlaması bulunan Roblox’tan geldi.

Türkiye'de iki yıldır erişim engeli bulunan Roblox ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli, siteye eklendi.

Böylece Roblox, bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oldu.

Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek.

SİTE TÜRKİYE'DE İKİ YILDIR ERİŞİME ENGELLİ DURUMDA

Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'den erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı.

Erişime yeniden açılması için ise; son bir adım daha atması gerekiyor.

Kaynaklar; platformun yakında Türkiye'de temcilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor.

KASIM AYINA KADAR SÜRE VERİLDİ

Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için kasım ayına kadar süre verilmişti.

Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda.

Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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