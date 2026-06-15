Yağış gidiyor sıcak hava geliyor

Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkisini kaybediyor, yeni haftayla birlikte hava yeniden ısınıyor. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerine ulaşması beklenirken, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava birçok bölgede etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu, doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında kalan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Perşembe günü serin ve yağışlı hava geliyor

Hafta ortasına kadar ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor, yurdun büyük bölümü yağışsız ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar batıdan başlayarak kademeli olarak artacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarına yükselecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Doğu Anadolu'nun doğusu, Toroslar bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yerel sağanak geçişleri görülecek. Güneybatı kıyılarında ise yağış beklenmiyor.

Perşembe günü Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava sistemi yurda giriş yapacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri özellikle batı ve iç kesimlerde yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

3 büyük kentte hava durumu

Başkent Ankara'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece.

İstanbul'da az bulutlu ve açık hava etkili, en yüksek sıcaklık 27 derece.

İzmir'de ise bugün az bulutlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Kaynak: AA