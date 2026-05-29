Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı? Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak, Yayınlanacak mı? 29 Mayıs TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Özellikle yeni bölüm fragmanının henüz paylaşılmaması, dizinin takipçileri arasında soru işaretlerine neden olmuştu. TRT 1'in 29 Mayıs 2026 Cuma günü yayın akışının açıklanmasıyla birlikte merak edilen sorunun yanıtı da netleşti.

Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı?

TRT 1'in resmi yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz, 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Son günlerde yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle dizinin ekranlara ara vereceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak TRT 1 yayın akışında dizinin yer almasıyla birlikte yeni bölümün bu hafta yayınlanacağı kesinleşti.

Taşacak Bu Deniz Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Karadeniz'in zorlu şartlarında geçen etkileyici hikayesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü, 29 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer aldığı dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz Konusu Nedir?

Dizi, Karadeniz'in sert ve zorlu coğrafyasında yaşayan iki düşman aile arasında yaşanan olayları konu alıyor. Aileler arasındaki yıllardır süren husumetin ortasında filizlenen büyük aşk hikâyesi, dizinin ana temasını oluşturuyor.

Dram ve romantizmi bir araya getiren yapım, yayınlandığı günden bu yana TRT 1'in en çok takip edilen dizileri arasında yer alıyor.

29 Mayıs 2026 TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1'in 29 Mayıs Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:

13.15 – Seksenler

14.05 – Benim Adım Melek

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Taşacak Bu Deniz

00.15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 – Benim Adım Melek

Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

TRT 1'in güncel yayın akışında Taşacak Bu Deniz'in yer alması nedeniyle dizinin bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

