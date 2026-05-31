Konya’da kanala düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde örnek bir duyarlılık sergilendi. Melek Çayı'na düşen bir köpeği fark eden Ahmet Emin Uçar, hayvanın yardımına koşarak güvenli bir şekilde kurtarılması için büyük çaba gösterdi.
KÖPEĞİN İMDADINA YETİŞTİ
Edinilen bilgilere göre Melek Çayı'na düşen köpek, kanaldan kendi imkânlarıyla çıkmakta zorlandı. Durumu fark eden Ahmet Emin Uçar, vakit kaybetmeden harekete geçerek hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLADI
Uzun uğraşlar sonucu köpeğin güvenli bir şekilde sudan çıkarılmasını sağlayan Uçar'ın duyarlı davranışı, çevrede bulunan vatandaşların takdirini kazandı. Olayı görenler, hayvanın yaşamına sahip çıkan bu örnek davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.
DUYARLILIK ÖRNEĞİ OLDU
Can dostlarının yaşam hakkına sahip çıkan Ahmet Emin Uçar'ın sergilediği duyarlılık, bölgede memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, sokak hayvanlarına yönelik bu tür yardım ve dayanışma örneklerinin toplumda yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.
