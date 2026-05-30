GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,980 TL
EURO
53,459 TL
STERLİN
61,967 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
11.070 TL
YARIM
22.086 TL
CUMHURİYET
43.780 TL
KONYA Haberleri

Biri Konya plakalı! İki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Biri Konya plakalı! İki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki şahıs iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece 00.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Sancaktar Mezarlığı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan K.K.'ya önce 44 LV 982 plakalı Hyundai marka otomobil ardından ise aynı istikamette seyreden 42 BGB 788 plakalı Hyundai marka araç çarptı.

Yola savrulan şahıs ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.K. kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, K.K.'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER