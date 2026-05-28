Konya’da bayram günü tartışma kanlı bitmişti! OLAYDA YENİ GELİŞME
Konya’nın merkez Meram ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gödene Mahallesi'nde tartıştığı Hacı Hasan Gökgöz'ü (55) tabancayla öldüren H.K.'yı (21) yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
