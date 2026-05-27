GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,967 TL
EURO
53,284 TL
STERLİN
61,803 TL
GRAM
6.630 TL
ÇEYREK
10.868 TL
YARIM
21.683 TL
CUMHURİYET
42.981 TL
KONYA Haberleri

Konya ve İstanbul’da 2 genci hayattan koparan olay!

Konya ve İstanbul’da 2 genci hayattan koparan olay!

Konya ve İstanbul'da yaşanan iki ayrı kavga, iki gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

İddiaya göre her iki olayın çıkış nedeni de "kız meselesi” oldu. Polis ekipleri olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KONYA'DA BIÇAKLI KAVGADA 1 ÖLÜ

Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre "kız meselesi” nedeniyle başlayan olayda Hüseyin Özdemir (22), Abdullah Utkan Ö.(18), İbrahim Can Ö. (20) ve Doğan Ö.(49) darbedildi ve bıçaklandı.

Kalbine ve vücudunun farklı bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde suç aleti olduğu değerlendirilen 2 bıçak ele geçirilirken, Ebidullah K. (19) ile Murat K. (35) gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA SİLAHLI ÇATIŞMA KANLI BİTTİ

Bir diğer olay ise İstanbul Şişli'de meydana geldi. Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında yine iddiaya göre "kız meselesi” nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavga, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu Emre Ş. sağ bacağından yaralanırken, Doğuş Cebeci'ye çok sayıda kurşun isabet etti. Başına 2, vücudunun çeşitli bölgelerine ise 10 mermi isabet eden genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SABAH/TOLGA YANIK

SABAH/SEMİH KARA 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER