Konya ve İstanbul’da 2 genci hayattan koparan olay!

Konya ve İstanbul'da yaşanan iki ayrı kavga, iki gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

İddiaya göre her iki olayın çıkış nedeni de "kız meselesi” oldu. Polis ekipleri olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KONYA'DA BIÇAKLI KAVGADA 1 ÖLÜ

Konya'nın Çumra ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre "kız meselesi” nedeniyle başlayan olayda Hüseyin Özdemir (22), Abdullah Utkan Ö.(18), İbrahim Can Ö. (20) ve Doğan Ö.(49) darbedildi ve bıçaklandı.

Kalbine ve vücudunun farklı bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinde suç aleti olduğu değerlendirilen 2 bıçak ele geçirilirken, Ebidullah K. (19) ile Murat K. (35) gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA SİLAHLI ÇATIŞMA KANLI BİTTİ

Bir diğer olay ise İstanbul Şişli'de meydana geldi. Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında yine iddiaya göre "kız meselesi” nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavga, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu Emre Ş. sağ bacağından yaralanırken, Doğuş Cebeci'ye çok sayıda kurşun isabet etti. Başına 2, vücudunun çeşitli bölgelerine ise 10 mermi isabet eden genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

