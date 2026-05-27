Konya’da bayram namazı kılındı

Konya’daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Konya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde tarihi camilere akın etti. Kentin simge ibadethaneleri arasında yer alan Kapu Camii, İplikçi Camii, Alaaddin Camii ve Aziziye Camii'nde yoğunluk oluştu.
HUTBE SONRASI DUALAR EDİLDİ
Bayram namazı öncesi camileri dolduran vatandaşlar, okunan hutbeyi dinledi. Namazın ardından eller semaya açılarak dua edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
BAKAN ÇİFTÇİ VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI
Mustafa Çiftçi de bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, cemaatle bayramlaşarak vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”