Bakan Çiftçi memleketi Konya’da! “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun’’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı programı kapsamında memleketi Konya'ya geldi. Bakan Çiftçi, bayram namazını Kapu Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası cemaatle bayramlaşan Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirterek, "Cenabıhak kıyamete kadar bu aziz milleti birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip etsin. Bayraklarımızı indirtmesin, ezanlarımızı susturmasın. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin” ifadelerini kullandı.

"BAYRAMLAR KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİYOR”

Dini bayramların toplumdaki birlik ruhunu daha da kuvvetlendirdiğini vurgulayan Çiftçi, bayramların büyükleri ziyaret etme, çocukları sevindirme ve ihtiyaç sahiplerini gözetme açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Bakan Çiftçi, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA

Konuşmasında güvenlik güçlerini de unutmayan Bakan Çiftçi, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan askerlere başarı temennisinde bulundu. Çiftçi, "Cenabıhak güvenlik kuvvetlerimize yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin” dedi. Kurban ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunan Bakan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

(Ali Asım Erdem)