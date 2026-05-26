Başkan duyurdu! Konya’nın gözdesi bayramın 2 günü ÜCRETSİZ!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Konya'nın Beyşehir ilçesi belediye başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'in gözde sosyal yaşam alanlarından biri olan Karaburun Plajı'nın 2026 yaz sezonunda Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Bayındır, plajda yeni sezon öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Başkan Bayındır, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü boyunca Karaburun Plajı'na girişlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Bayram tatilinde vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Doğası, temiz havası ve eşsiz göl manzarasıyla Karaburun Plajı'nın her yıl yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Bayındır,

"Beyşehir'imizin gözde sosyal yaşam alanlarından biri olan Karaburun Plajımız, 2026 yaz sezonunda Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü kapılarını yeniden sizlere açıyor.

Doğası, temiz havası ve eşsiz göl manzarasıyla hemşehrilerimize ve şehir dışından gelecek misafirlerimize güzel bir yaz sezonu yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
Ayrıca Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Karaburun Plajımıza girişler ücretsiz olacaktır.

Bayram tatilini Beyşehir'imizin güzellikleri eşliğinde geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Karaburun Plajımıza davet ediyor, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.''  ifadelerini kullandı.

