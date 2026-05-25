Kurban Bayramı’nda Konya’da ulaşım ücretsiz mi? Seferler değişiyor mu?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımda ücretsiz ve indirimli tarifeler uygulanacak. Otobüs ve tramvay seferlerinin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ

Konya'da Kurban Bayramı'nın 1. günü vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Uygulama otobüs ve tramvay hatlarının tamamını kapsayacak.

2, 3 VE 4. GÜNLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde ise toplu ulaşım ücretleri yüzde 50 indirimli olacak. Yetkililer, vatandaşların ulaşım planlarını bu düzenlemeye göre yapmaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

SEFERLER PAZAR VE HAFTA İÇİ TARİFESİNE GÖRE ÇALIŞACAK

Açıklamada ayrıca, bayram süresince otobüs ve tramvayların pazar tarifesiyle hizmet vereceği belirtildi. Öte yandan 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde ise toplu ulaşım araçlarının hafta içi tarifesine göre çalışacağı duyuruldu.

(Meltem Aslan)

