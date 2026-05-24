Konya’nın bir ilçesinde tarım işçilerinin yevmiyesi belli oldu

Konya'nın Çumra ilçesinde tarım sektöründe çalışacak işçilerin günlük yevmiye ücretleri netleşti. Çumra Ziraat Odası Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, işçi çavuşları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yeni ücret tarifesi belirlendi.
TOPLANTIDA ÜCRETLER KARARA BAĞLANDI
Yapılan toplantıda, ilçede tarlalarda görev alacak tarım işçilerinin çalışma şartları ve ödenecek ücretler ele alındı. Görüşmeler sonucunda günlük çalışma karşılığında uygulanacak yevmiye tutarı açıklandı.
GÜNLÜK NET ÜCRET BİN 200 TL OLDU
Belirlenen tarifeye göre; yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek ve istirahat molaları dışında günlük sekiz saat çalışma esas alınarak işçilere ödenecek net ücret 1.200 TL olarak belirlendi.
ÇAVUŞ VE NAKLİYE DAHİL ÜCRET BİN 350 TL
Ayrıca çavuş hizmeti ve nakliye ücretlerinin de dahil edilmesiyle birlikte toplam ödeme tutarının 1.350 TL olacağı duyuruldu.
Belirlenen ücretlerin ilçede tarım sezonunda çalışacak işçiler için uygulanacağı ifade edildi.
