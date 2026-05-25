Konya’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Konya Kurban Bayramı namazı vakti 2026

Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir manevi coşkuyla kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Konya’daki Müslümanlar da bu özel gün için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayramın en anlamlı ibadetlerinden biri olan bayram namazının vakti ise merak konusu. Peki Konya’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Detaylar haberimizde...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre il il Kurban Bayramı namazı saatleri https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Peki 27 Mayıs Çarşamba günü bayram sabahı Kurban Bayramı namazı Konya'da kaçta kılınacak. İşte detaylar..

2026 Konya Kurban Bayram Namazı Vakti

Konya bayram namazı saati her sene Güneş'in doğuşuna göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Konyalılar saatlere dikkat ederek namaza gitmeliler. Diyanet tarafından Güneş'in doğuşu esas alınarak belirlenen namaz vakitleri bayram namazı için de açıklandı. Türkiye'nin Doğusu ile Batısı arasında yerel saat farkı bulunduğundan dolayı her ilin farklı bayram namazı saati var. İllere ait namaz saatleri teker teker açıklandı.

Konya için Bayram Namazı Saat Kaçta?

Konya Kurban Bayramı namaz saati Konyalılar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yayınlanan verilere göre 81 il ve ilçelerine göre farklı namaz saatleri açıklandı.

Konya'da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06:05'de kılınacak.

Kurban Bayramı namazından sonra, vatandaşlar bayramlaşma merasimine katılacak ve ardından kurban kesim işlemlerine başlayacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Kurban Bayramı için tüm hazırlıkları tamamlayarak, vatandaşların bu önemli ibadeti en güzel şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacaktır.